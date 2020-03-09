09 Mart 2020, Pazartesi

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İşte Arda Turan'ın halı sahada attığı müthiş gol!

Arda Turan, devre arasında Medipol Başakşehir ile sözleşmesini karşılıklı feshetmişti. Tecrübeli futbolcunun halı sahada attığı muhteşem gol ortaya çıktı. İşte o gol...
09.03.2020

Takımlar şöyle oluştu:

GALATASARAY VETERANLAR:

Mert Korkmaz, Erhan Küçük, Murat Akyüz, Sercan Ekinci, Cihan Haspolatlı, Engin Erdem.

ARDA TURAN'IN TAKIMI:

Arda Turan, Ekrem Okumuş, Gökhan Özdemir, Akın Demir, Eren Baye, Benhur Yardımcı.

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