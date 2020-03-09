09 Mart 2020, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
İşte Arda Turan'ın halı sahada attığı müthiş gol!
Arda Turan, devre arasında Medipol Başakşehir ile sözleşmesini karşılıklı feshetmişti. Tecrübeli futbolcunun halı sahada attığı muhteşem gol ortaya çıktı. İşte o gol...
09.03.2020
Takımlar şöyle oluştu:
GALATASARAY VETERANLAR:
Mert Korkmaz, Erhan Küçük, Murat Akyüz, Sercan Ekinci, Cihan Haspolatlı, Engin Erdem.
ARDA TURAN'IN TAKIMI:
Arda Turan, Ekrem Okumuş, Gökhan Özdemir, Akın Demir, Eren Baye, Benhur Yardımcı.
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Başakşehir deplasmandan 3 puan ile döndü
- Yıllar geçiyor Atiba değişmiyor
- Fenerbahçe'de hasar büyük
- Erman Toroğlu: Galatasaray bu maçlara çok alışık
- Beşiktaş'tan Adem Ljajic önlemi
- Sabah Sporu - 09/03/2020
- Fenerbahçe ligde galibiyeti unuttu
- Erman Toroğlu açıkladı! Penaltı kararı doğru mu?
- Çaykur Rizespor'dan Mehmetçiğe destek
if (Model.VideoList[0].NameForUrl.ToLower() == "anasayfa") { daha fazla video göster } else { daha fazla video göster }
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...