Spor Yazarları Derneği'nden 28 Şubat uygulaması!
Türkiye Spor Yazarları Derneği Üyesi Mehmet İzmirlioğlu eşini Beşiktaş’taki derneğin yüzme havuzuna götürdü. İddiaya göre eşi başörtülü olduğu için tesise alınmadı. Olayın ardından tepkiler de ardı ardına geldi. İzmirlioğlu, yaşadığı mağduriyeti A Haber'e anlattı.
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