BIIK Shymkent 0-1 Galatasaray
Galatasaray, Diallo'nun 8. dakikada attığı golle BIIK Shymkent karşısında 1-0 öne geçti.
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