Süper Lig'in yeni hakemi Mehmet Türkmen 'Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmış
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig yeni sezon heyecanıyla devam ediyor. Ligin 2. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Antalyaspor maçını yönetecek Mehmet Türkmen'in daha önce ATV'nin 'Kim Milyoner Olmak İster' programında yarışmış olması sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...
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