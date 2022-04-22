Şoray Uzun'dan Erman Toroğlu taklidi!
Şoray Uzun, A Spor'da Melike Çelik'in sunduğu Son Sayfa programına katıldı. Şoray Uzun yaptığı Erman Toroğlu taklidiyle sosyal medyada büyük beğeni topladı. İşte o anlar...
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