ALANYASPOR SİVASSPOR ZTK MAÇINI CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final'inde Alanyaspor - Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda? İşte iki takımın muhtemel 11'leri!
Alanyaspor Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası maçını CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmasında Alanyaspor ile Sivasspor karşı karşıya gelecekler. Zorlu maç öncesinde Alanyaspor'un sahaya Marafona, Juanfran, Milunovic, Awaziem, Borja, Novais, Efecan, Efkan, Emre Akbaba, Candeias ve Eduardo 11'i ile çıkması bekleniyor. Sivasspor ise Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Goutas, Uğur Çiftçi, Hakan, Fredrik, Fajr, Erdoğan, Gradel ve Yatabare 11'i ile sahada olması bekleniyor. Müsabaka 20 Nisan Çarşamba günü saat 20:30'da başlayacak. Maç Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak. Alanyaspor - Sivasspor maçını CANLI izle...
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Alanyapsor evinde Sivasspor'u konuk edecek. Müsabakayı canlı izlemek için yıklayın.
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