Başkan Recep Tayyip Erdoğan gençlerle ve Giovanni Guidetti ile masa tenisi oynadı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iftar programında durağı Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'ydu. Yurtta kalan öğrencilerle iftar programında bir araya gelen Erdoğan, iftar sonrasında öğrencilerle sohbet ettikten sonra masa tenisi oynadı. Vakıfbank ve Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nın hocası Giovanni Guidetti ile de maç yapan Erdoğan, daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. İşte detaylar...
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