Video Diğer Videoları Osman Aşkın Bak Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası açılışında konuştu! "Avrupa ve Dünya Olimpiyat şampiyonları çıkmasını istiyoruz"

Osman Aşkın Bak Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası açılışında konuştu! "Avrupa ve Dünya Olimpiyat şampiyonları çıkmasını istiyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası bugün başladı. Açılışta konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "6-12 Ekim tarihlerinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kupası’nın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ülkemizi seviyoruz; bu gençlerimiz arasından Avrupa ve Dünya Olimpiyat şampiyonları çıkmasını istiyoruz." dedi.

06 Ekim 2025 | 12:16
VİDEO DEVAM EDİYOR
A SPOR - TÜRKİYE’NİN 1 NUMARALI SPOR KANALI!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:32
"Avrupa ve Dünya Olimpiyat şampiyonları çıkmasını istiyoruz" 06 Ekim 2025 | 12:00
02:37
Kırkpınar şampiyonlarından Başkan Erdoğan'a ziyaret 05 Ekim 2025 | 12:00
02:30
Defne Kurt: Uzun vadeli hedefim olimpiyatlar 02 Ekim 2025 | 12:00
00:23
Milli futbolcumuz Kenan Yıldız bir hayranını böyle uyardı: Bunu yapmak günah ve günahın bana yazılır 20 Ağustos 2025 | 12:00
00:36
İsrailli sporcudan skandal hareket! 17 Ağustos 2025 | 12:00
00:24
Endonezya'da bir futbolcu gol sevinci yaparken boşluğa düştü 14 Ağustos 2025 | 12:00
00:55
Arnavutköy Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Ali İhsan Batmaz 02 Ağustos 2025 | 12:00
00:52
Rüdiger'den Arda tepkisi 02 Ağustos 2025 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN