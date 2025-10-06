Osman Aşkın Bak Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası açılışında konuştu! "Avrupa ve Dünya Olimpiyat şampiyonları çıkmasını istiyoruz"
Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası bugün başladı. Açılışta konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "6-12 Ekim tarihlerinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kupası’nın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ülkemizi seviyoruz; bu gençlerimiz arasından Avrupa ve Dünya Olimpiyat şampiyonları çıkmasını istiyoruz." dedi.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:32
"Avrupa ve Dünya Olimpiyat şampiyonları çıkmasını istiyoruz" 06 Ekim 2025 | 12:00
02:37
Kırkpınar şampiyonlarından Başkan Erdoğan'a ziyaret 05 Ekim 2025 | 12:00
02:30
Defne Kurt: Uzun vadeli hedefim olimpiyatlar 02 Ekim 2025 | 12:00
00:23
00:36
İsrailli sporcudan skandal hareket! 17 Ağustos 2025 | 12:00
00:24
Endonezya'da bir futbolcu gol sevinci yaparken boşluğa düştü 14 Ağustos 2025 | 12:00
00:55
Arnavutköy Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Ali İhsan Batmaz 02 Ağustos 2025 | 12:00
00:52
Rüdiger'den Arda tepkisi 02 Ağustos 2025 | 12:00
Bugün
- Wilfried Singo'nun stattan ayrılış görüntüleri!Galatasaray 04 Ekim 2025 | 10:25
- Galatasaray RAMS Park'a ulaştı!Galatasaray 04 Ekim 2025 | 06:36
- Ayhancan Güven gözyaşlarına engel olamadı!Motor Sporları 05 Ekim 2025 | 07:54