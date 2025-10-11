Video Diğer Videoları Norveç taraftarlarından İsrail maçı öncesi Filistin'e destek yürüyüşü

Norveç taraftarlarından İsrail maçı öncesi Filistin'e destek yürüyüşü

Dünya Kupası Elemeleri grup maçında İsrail ile Norveç karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Norveç taraftarlarından Filistin'e destek yürüyüşü geldi.

11 Ekim 2025 | 19:04
