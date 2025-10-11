Norveç taraftarlarından İsrail maçı öncesi Filistin'e destek yürüyüşü
Dünya Kupası Elemeleri grup maçında İsrail ile Norveç karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Norveç taraftarlarından Filistin'e destek yürüyüşü geldi.
