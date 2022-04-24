Lübnan'da bir futbol maçında teknik direktör kendini yerlere attı!
Son dakika spor haberleri: Lübnan'da bir futbol maçında saha kenarında bulunan teknik adam, tribünlerden gelen su şisesi sonrası kendini yerlere attı. İşte o ilginç anlar...
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