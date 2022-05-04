Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı: Hedefimiz Süper Lig!
TFF 2. Lig’de şampiyon olarak TFF 1. Lig’e yükselen Sakaryaspor’da teknik direktör Tuncay Şanlı ve oyunculardan Burak Süleyman A Spor'a açıklamalarda bulundu. Tatangalar’ın teknik direktörü, “Sakaryaspor’un daha iyi yerlerde olması gerekiyor. Bundan sonraki süreçte daha iyi yönetmemiz gerekiyor. Zorlu bir ligden bahsediyoruz. Bu yüzden biz en iyi yerlerde olmak istiyoruz. Tabii ki hedefimiz Süper Lig.” ifadelerini kullandı.
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