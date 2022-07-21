Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut BATE Borisov maçı öncesi konuştu: Konferans Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz
Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Belarus'un BATE Borisov Netanya takımı ile karşılaşıyor. Mücadele öncesi yeşil-beyazlıların teknik direktörü İlhan Palut, A Spor'a açıklamalarda bulundu. Başarılı çalıştırıcı, "Konferans Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz. Bu tabii ki uzun bir yol, üç tane rakibi saf dışı bırakmamız gerekiyor. Adım adım gideceğiz. Bugün BATE ile oynuyoruz. Son derece organize, ciddi ve ritimli bir takım. Biz de ona göre hazırlıklarımızı yaptık. Umarım ikinci maça buradan avantajlı bir skor taşırız." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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