BATE Borisov - Konyaspor maçı öncesi Aleksandr Mikhailov A Spor'a konuştu
UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Konyaspor, Belarus temsilcisi BATE Borisov ile karşı karşıya geliyor. Rakip takımın teknik direktörü Aleksandr Mikhailov maç öncesi A Spor mikrofonuna konuştu.
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