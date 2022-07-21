Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Konya'da açılışta konuştu
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Konya olimbik yüzme havuzu açılışında açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, "Konya'nın gençleri ve geleceği için Olimpik Yüzme Havuzunun açılışını gerçekleştirdik. Salonun kapasitesi 1000 kişilik olacak." dedi.
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