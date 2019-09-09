09 Eylül 2019, Pazartesi
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Erman Toroğlu: ''Nihat Özdemir bu PFDK ile işini zor götürür''
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu PFKD'nın Fatih Terim'e verdiği 4 maçlık ceza ile ilgili konuştu. Herkese eşit ceza verilmesi gerektiğini belirten Toroğlu, " Herkese aynı ceza verilecek. Eğer ortada suç varsa Fatih Terim'in cezasını keşke arttırsalar. Ama adaleti eşit dağatacaksın. Nihat Özdemir bu tahkim kurulu ve pfdk ile işini zor götürür." ifadelerini kullandı.
09.09.2019
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