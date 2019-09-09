Erman Toroğlu: ''Nihat Özdemir bu PFDK ile işini zor götürür''

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu PFKD'nın Fatih Terim'e verdiği 4 maçlık ceza ile ilgili konuştu. Herkese eşit ceza verilmesi gerektiğini belirten Toroğlu, " Herkese aynı ceza verilecek. Eğer ortada suç varsa Fatih Terim'in cezasını keşke arttırsalar. Ama adaleti eşit dağatacaksın. Nihat Özdemir bu tahkim kurulu ve pfdk ile işini zor götürür." ifadelerini kullandı.