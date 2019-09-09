09 Eylül 2019, Pazartesi
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Başkan Erdoğan'dan sultanlara tebrik mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ikinci olan milli takımı tebrik etti.
09.09.2019
Başkan Erdoğan, Türkiye'nin finalde Sırbistan'a 3-2 mağlup olduğu maça ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası'Nda gümüş madalya kazanarak bizleri gururlandıran milli takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Teşekkürler Filenin Sultanları mesajını paylaştı.
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