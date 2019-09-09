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Başkan Erdoğan'dan sultanlara tebrik mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ikinci olan milli takımı tebrik etti.
09.09.2019

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin finalde Sırbistan'a 3-2 mağlup olduğu maça ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası'Nda gümüş madalya kazanarak bizleri gururlandıran milli takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Teşekkürler Filenin Sultanları mesajını paylaştı.

Başkan Erdoğan'dan sultanlara tebrik mesajı Başkan Erdoğan'dan sultanlara tebrik mesajı 09.09.2019
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