Dünya şampiyonu İbrahim Çolak yurda döndü

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanan İbrahim Çolak yurda döndü.

İbrahim Çolak cimnastikte büyükler kategorisinde madalya alan ve dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu. Halka aletinde finale ilk sırada kalan İbrahim, finalde de 14.933'lük derecesiyle tüm rakiplerini geride bırakırken kariyerinin ilk olimpiyat vizesini de aldı. Dünya Şampiyonu Milli cimnastikçi İbrahim Çolak yurda döndü. İşte o götüntüler...