St. Pauli'den skandal Enver Cenk Şahin kararı

Bundesliga 2 takımı St. Pauli, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili paylaşımından dolayı Türk futbolcu Enver Cenk Şahin'in kadro dışı bırakıldığını ve A Takım ile antrenmanlara katılmayacağını açıkladı. Konuyla ilgili son gelişmeleri Fotomaç Gazetesi yazarı Hüseyin Özkök aktardı.

Özkök'ün açıklamaları şu şekilde:

Oyuncunun kadro dışı bırakılması anlaşılır bir şey değil ama St. Pauli'nin Almanya'da sıra dışı bir kulüp olduğunu düşünürsek bu kararı fazla yadırgamamak lazım. Bu kulüp, Almanya'da çok değişik kararlara imza atan ve çeşitli duruşlar sergileyen politik bir kulüp. Yapılan açıklamada Enver Cenk Şahin'im bu davranışlarını bırakmasını söylendiği fakat oyuncu ısrar edince hem kendi güvenliğinin tehlikeye girmemesi hem de kulübün değerlerine karşı çıktığı için kadro dışı bırakıldığı ve kadro dışı bırakılırken sözleşmenin geçerli olduğu belirtilmiş. St. Pauli'den "Biz karşı tarafın kültürel algılarını ve kararlarını yargılayamayız ama bu düşünceler kulübümüzün değerlerine aykırı olduğu için kendisini serbest bırakıyoruz" anlamında bir metin kaleme alınmış.