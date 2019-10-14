St. Pauli'den skandal Enver Cenk Şahin kararı
Özkök'ün açıklamaları şu şekilde:
Oyuncunun kadro dışı bırakılması anlaşılır bir şey değil ama St. Pauli'nin Almanya'da sıra dışı bir kulüp olduğunu düşünürsek bu kararı fazla yadırgamamak lazım. Bu kulüp, Almanya'da çok değişik kararlara imza atan ve çeşitli duruşlar sergileyen politik bir kulüp. Yapılan açıklamada Enver Cenk Şahin'im bu davranışlarını bırakmasını söylendiği fakat oyuncu ısrar edince hem kendi güvenliğinin tehlikeye girmemesi hem de kulübün değerlerine karşı çıktığı için kadro dışı bırakıldığı ve kadro dışı bırakılırken sözleşmenin geçerli olduğu belirtilmiş. St. Pauli'den "Biz karşı tarafın kültürel algılarını ve kararlarını yargılayamayız ama bu düşünceler kulübümüzün değerlerine aykırı olduğu için kendisini serbest bırakıyoruz" anlamında bir metin kaleme alınmış.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"