15 Ekim 2019, Salı

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Busenaz Sürmeneli'den Barış Pınarı Harekatı yorumu

Milli boksörler, Rusya'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası sonrası yurda döndü. Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ve 81 kiloda gümüş madalya kazanan Elif Güneri, şampiyona dönüşü basın toplantısı düzenledi.
15.10.2019

Busenaz Sürmeneli'nin açıklamaları:

Ringde herkes tek kişi olabilir ancak bu bir ekip işidir. Ailelerimiz, antrenörlerimiz, Barış Pınarı Harekatı'nda olan askerlerimiz var. Onların yüzünü bir nebze de olsa güldürebildiysem ne mutlu bana. Final maçını aldıktan sonra 3. raunda girerken antrenörüm "onlar için savaş, elinden geleni yap" dedi. Gerçekten o an gözüm karardı ve içimden "onlar için" diye seslenerek 3. raunda başladım. Duygusal bir yapım var. Maç kazandığımda sevinmek, gülmek yerine ağlamayı tercih ediyorum.

Elif Güneri'nin açıklamaları:

Çok güzel maçlarımız oldu. Buradaki takım arkadaşlarım ve diğer takım arkadaşlarım ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Yurt dışına gittiğimiz zaman Türkiye'deki gündemi sürekli takip ediyoruz. Türkiye'den haberler aldığımız zaman mutlu olduğumuz ve üzüldüğümüz anlar oluyor. Aslında kendimiz için savaşmıyoruz. Ülkemiz için, vatanımız için ve bayrağımız için savaşıyoruz. Bizlere bu yolda destek vere Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımıza çok teşekkür ediyorum.

Busenaz Sürmeneli'den Barış Pınarı Harekatı yorumu Busenaz Sürmeneli'den Barış Pınarı Harekatı yorumu 15.10.2019
Dünya şampiyonu İbrahim Çolak yurda döndü Dünya şampiyonu İbrahim Çolak yurda döndü 14.10.2019
St. Pauli'den skandal Enver Cenk Şahin kararı St. Pauli'den skandal Enver Cenk Şahin kararı 14.10.2019
İbrahim Çolak: Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim İbrahim Çolak: Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim 13.10.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
İbrahim Çolak İstiklal Marşı'nı asker selamı vererek okudu İbrahim Çolak İstiklal Marşı'nı asker selamı vererek okudu 13.10.2019
Başkan Erdoğan'dan İbrahim Çolak'a tebrik Başkan Erdoğan'dan İbrahim Çolak'a tebrik 12.10.2019
Kocaelispor'dan Mehmetçik'e destek Kocaelispor'dan Mehmetçik'e destek 12.10.2019
Transferin şampiyonları sınıfta kaldı Transferin şampiyonları sınıfta kaldı 11.10.2019
Spor camiasından Mehmetçik'e destek Spor camiasından Mehmetçik'e destek 10.10.2019
Atatürk Olimpiyat Stadı yenileniyor Atatürk Olimpiyat Stadı yenileniyor 09.10.2019
Milli güreşçi Rıza Kayaalp A Spor'a konuk oldu Milli güreşçi Rıza Kayaalp A Spor'a konuk oldu 09.10.2019
Ringde dehşet anları! Ermeni dövüşçü Rafael Batuhan Akduman'ı boğarak öldürmeye çalıştı! Ringde dehşet anları! Ermeni dövüşçü Rafael Batuhan Akduman'ı boğarak öldürmeye çalıştı! 07.10.2019
Bakanlar yeşil sahaya indi! Bakanlar yeşil sahaya indi! 06.10.2019
A Spor Taksi - 05/10/2019 A Spor Taksi - 05/10/2019 05.10.2019
Emre Belözoğlu: Etnospor gibi festivalleri çok değerli buluyorum Emre Belözoğlu: Etnospor gibi festivalleri çok değerli buluyorum 03.10.2019
Falcao ve Muriç Etnospor'da yarıştı! İşte kazanan isim Falcao ve Muriç Etnospor'da yarıştı! İşte kazanan isim 03.10.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Sosyal medyada Merih Demiral çılgınlığı! "Ramos ve Pique'den daha iyi"
Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Menajeri resmen açıkladı
Usta yazardan Burak Yılmaz ve Ozan Tufan'a sert sözler!
Şenol Güneş'ten Fransız gazeteciye tokat gibi yanıt!
A Milli Takım Fransa'dan istediğini aldı! İşte güncel puan durumu...
İşte A Milli Takım'ın grubunda puan durumu! EURO 2020...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör