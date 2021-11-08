09 Kasım 2021, Salı
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Brezilya Serie A'da sokak savaşı!
Brezilya Serie A'da International, Gremio'yu Taison'un golü ile 1-0 mağlup etti. Maçtan sonra International taqraftarı otobüsle stattan ayrıldıktan sonra saldırıya uğradı. Gremio taraftarı sokağın sonuna pusu kurup International taraftarını taşıyan otobüsün gelmesini beklediler. Otobüs geldikten sonra sokak savaş alanına döndü. İşte o görüntüler...
08.11.2021
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