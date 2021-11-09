Pas tartışması yüzünden takım arkadaşını maçın ortasında tekme tokat dövdü!

Galatasaraylı Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında sahada yaşanan kavganın bir benzeri Denizli'de meydana geldi. Süper Amatör Lig'de boy gösteren Değirmenönüspor'un iki futbolcusu, pas atmama tartışmasının ardından karşılaşmanın ortasında tekme tokat kavga etti. İşte o görüntüler...

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