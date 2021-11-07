İstanbulspor teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz A Spor canlı yayınına katıldı! "Golü sindiremedim"

İstanbulspor-Menemenspor maçında skandal bir hakem hatası yapıldı. Ev sahibi maçın uzatma dakikalarında hakem Burak Pakkan'ın ofsayt pozisyonunu fark etmemesi üzerine skoru 3-2'ye getirdi. Pozisyonun açık ofsayt olması tepkilere neden oldu. İstabulspor teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz A Spor canlı yayınına katıldı ve pozisyonu anlattı. Korkmaz, "Maçtan sonra ekip arkadaşlarımızla pozisyonu izledik. Yan kameradan ofsayt olduğunu görünce empati yaparak bir tweet attım ve başımıza gelince açıklama yapma gereği duyduk. Ofsayttan attığımız golle kazandık, içime sinmedi. Olayı analiz edene kadar maç bitti." dedi. | TFF 1. Lig haberleri

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