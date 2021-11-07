08 Kasım 2021, Pazartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

İstanbulspor teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz A Spor canlı yayınına katıldı! "Golü sindiremedim"

İstanbulspor-Menemenspor maçında skandal bir hakem hatası yapıldı. Ev sahibi maçın uzatma dakikalarında hakem Burak Pakkan'ın ofsayt pozisyonunu fark etmemesi üzerine skoru 3-2'ye getirdi. Pozisyonun açık ofsayt olması tepkilere neden oldu. İstabulspor teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz A Spor canlı yayınına katıldı ve pozisyonu anlattı. Korkmaz, "Maçtan sonra ekip arkadaşlarımızla pozisyonu izledik. Yan kameradan ofsayt olduğunu görünce empati yaparak bir tweet attım ve başımıza gelince açıklama yapma gereği duyduk. Ofsayttan attığımız golle kazandık, içime sinmedi. Olayı analiz edene kadar maç bitti." dedi. | TFF 1. Lig haberleri
07.11.2021
ABONE OL

İstanbulspor teknik direktörü Korkmaz A Spor’a katıldı! Golü sindiremedim İstanbulspor teknik direktörü Korkmaz A Spor'a katıldı! "Golü sindiremedim" 07.11.2021
Başkan Erdoğan gençlerle basketbol oynadı Başkan Erdoğan gençlerle basketbol oynadı 05.11.2021
Japonya’daki yarışta ilginç at ismi: Sumomomomomomomomomomo! Japonya'daki yarışta ilginç at ismi: Sumomomomomomomomomomo! 04.11.2021
İzmir Alsancak Stadı’nda geri sayım! İzmir Alsancak Stadı'nda geri sayım! 03.11.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Ziraat Türkiye Kupası için kuralar çekildi! Ziraat Türkiye Kupası için kuralar çekildi! 02.11.2021
B.B. Erzurumspor Başkanı A Spor’a konuştu! Destek alamıyoruz B.B. Erzurumspor Başkanı A Spor'a konuştu! "Destek alamıyoruz" 02.11.2021
Hagi’ye kırmızı kart çıkartan hakem! İşte onun hikayesi... Hagi'ye kırmızı kart çıkartan hakem! İşte onun hikayesi... 02.11.2021
TOGG İstanbul Park’a çıktı! TOGG İstanbul Park'a çıktı! 02.11.2021
Arjantin’de dehşet olay! Maçta silahlı saldırı... Arjantin'de dehşet olay! Maçta silahlı saldırı... 02.11.2021
Arjantin’de vahşet olay! Maç esnasında silahlı saldırı Arjantin'de vahşet olay! Maç esnasında silahlı saldırı 02.11.2021
Futbol maçında ilginç anlar! Kaleciyi arı soktu Futbol maçında ilginç anlar! Kaleciyi arı soktu 01.11.2021
Brezilya Serie A’da olaylı maç! Taraftar sahaya girdi ve... Brezilya Serie A'da olaylı maç! Taraftar sahaya girdi ve... 01.11.2021
Bakan Kasapoğlu UFEF’te açıklamalarda bulundu! Bakan Kasapoğlu UFEF'te açıklamalarda bulundu! 27.10.2021
Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur mücadeleleri başladı Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur mücadeleleri başladı 26.10.2021
12. Cumhuriyet Koşusunun startı verildi 12. Cumhuriyet Koşusunun startı verildi 24.10.2021
Ordu’da büyük skandal! Kuran-ı Kerim sayfalarını konfeti yaptılar Ordu'da büyük skandal! Kuran-ı Kerim sayfalarını konfeti yaptılar 24.10.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'ye Premier Lig'den 'Joker' geliyor! Transferde Cenk Tosun detayı
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'dan dev transfer operasyonu! Tam 12 futbolcu...
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta 7 isme veda vakti! Sergen Yalçın kararını verdi
FENERBAHÇE HABERLERİ: Attila Szalai'ye Premier Lig'den dev talip! İngilizler transferde ısrarcı
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Fatih Terim'in gözdesi Aslan olacak
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Mesut Özil yol ayrımında! Ocak ayında...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör