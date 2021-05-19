Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan gençlere 19 Mayıs mesajı: Siz bu ülkenin istiklali ve istikbalisiniz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi. 19 Mayıs Temsilci Genç Buluşması'nda açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Gençler bu ülkenin istiklali ve istikbali içindir" dedi.

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