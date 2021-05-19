19 Mayıs 2021, Çarşamba
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan gençlere 19 Mayıs mesajı: Siz bu ülkenin istiklali ve istikbalisiniz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi. 19 Mayıs Temsilci Genç Buluşması'nda açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Gençler bu ülkenin istiklali ve istikbali içindir" dedi.
19.05.2021
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