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Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş A Spor'a konuştu! "44 yıllık özlemi bitireceğiz"

TFF 1. Lig'de mücadele eden ve Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren GZT Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Keleş, "Zor olacak ama oyuncularımız Süper Lig'e çıkmayı çok istiyor. Hak ettiler de bunu. Seyircimizin de 44 yıllık bir özlemi var, bunu dindirmek için elimizden gelen çabayı son saniyeye kadar göstereceğiz. Moralimiz çok iyi, bunu başaracak güçteyiz. Son maçı kazasız belasız bitirip şehrimize şampiyonluğu hediye edeceğiz." dedi.
06.05.2021
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