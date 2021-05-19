Son dakika spor haberi: Milli atlet Gülcan Palavan A Spor'a konuştu

Milli atlet Gülcan Palavan A Spor'un sorularını yanıtladı. Başarılı hayat hikayesini anlatan Palavan, "Antrenmandayken kolumun üzerine düşmüştüm ve kolumdan sakatlanmıştım. Ona rağmen dünya üçüncüsü oldum. Gençlere tavsiyem, hayatta kesinlikle pes etmesinler, mücadeleye devam etsinler" dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

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