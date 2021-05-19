Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstiklal Marşı'mızı okudu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, Türkiye'nin dört bir yanında aynı anda İstiklal Marşı'mız okundu.

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Başkan Erdoğan, yurt genelinde saat 19.19'da düzenlenen İstiklal Marşı okuma etkinliğine Çankaya Köşkü'nden katıldı. Erdoğan, beraberinde gençlerle birlikte saatler 19.19'u gösterdiğinde İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu.