19 Mayıs 2021, Çarşamba
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstiklal Marşı'mızı okudu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, Türkiye'nin dört bir yanında aynı anda İstiklal Marşı'mız okundu.
19.05.2021
Başkan Erdoğan, yurt genelinde saat 19.19'da düzenlenen İstiklal Marşı okuma etkinliğine Çankaya Köşkü'nden katıldı. Erdoğan, beraberinde gençlerle birlikte saatler 19.19'u gösterdiğinde İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu.
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