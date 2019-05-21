Ali Çetin: "Yücel İldiz ile yola devam edeceğiz"

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'e yükselen​ Denizlispor'da başkan Ali Çetin A Spor'a çok özel açıklamalarda bulundu. Çetin, yeni sezonda teknik direktörleri Yücel İldiz ile yola devam edeceklerini söyledi.