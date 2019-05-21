İlhan Cavcav: "Babama verdiğim sözü yerine getirdim"

Bir yıl aradan sonra tekrar Süper Lig'e yükselen ​Gençlerbirliği'nde Başkan Murat ​Cavcav A Spor'a açıklamalarda bulundu. Gençlerbirliği'nin layık olduğu yere döndüğünü söyleyen Cavcav, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile de yola devam edeceklerini söyledi.