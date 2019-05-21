Nihat Özdemir: "Her ligde hakem sıkıntısı yaşıyoruz"

Türkiye Futbol​ Federasyonu'nun 1 Haziran'da yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkan adayı olacağını açıklayan Nihat Özdemir, A Spor'un sorularını yanıtladı.

Nihat Özdemir'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

TÜM BAŞKANLARLA BİR ARAYA GELECEĞİZ

"Süper Lig dahil Türk futbolunda yer alan arkadaşlarımızla birlikte olmak istiyoruz. 3. Lig ile başladık, maç programlarına göre 1. Lig takımlarının başkanlarını yömeticilerini ağırladık. Önümüzdeki ayın 23'ünde de 2. Lig başkanlarının başkanlarını ve yöneticilerini ağırlayacağız. Güzel bir ortam oluyor, takımların sıkıntılarını dinliyoruz. Biz yapabileceklerimizi anlatıyoruz. Davetimize iştirak eden bütün kulüp başkanlarına ve yöneticilerine teşekkür ediyorum."

TAKIMLARIMIZIN MADDİ SORUNLARI VAR

Tüm takımlarımızın Allah yardımcısı olsun. Hepsinin maddi sorunları var, hepsinin önemli derecede maddi katkıya ihtiyacı var. Bunlara nasıl çözüm bulabiliriz diye aramızda fikir alışverişinde bulunduk.

HER LİGDE HAKEM SIKINTISI YAŞIYORUZ

"Yalnızca Süper Lig'de değil, 1. 2. ve 3. Lig'de de hakem şikayetleri alıyoruz. Ama bu dünyanın her liginde var. Belki bu sene bizde biraz fazla veya az hata olmuş olabilir. Onun tartışmasına girmek istemiyorum. "

HAKEMLER VAR'A ALIŞACAKTIR

"VAR iyi bir sistem. Biz bu sistemi geliştirerek devam ettireceğiz. Bu sene ilk senemiz tabii ki hatalar olacaktır. Bunlar zamanla oturacaktır. Hakemler bu sisteme daha çok alışacaktır. Yakın zamanda alt liglere de VAR sistemini getireceğiz."