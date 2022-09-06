TRANSFER HABERLERİ - Nathan Redmond Beşiktaş'a doğru!
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Southampton forması giyen Nathan Redmond'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların, İngiliz kanat oyuncusunun kiralanması için sürdürdüğü görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenildi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. (BJK spor haberi)
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