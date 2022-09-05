Erman Toroğlu Ankaragücü - Beşiktaş maçındaki penaltıyı yorumladı!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Ankaragücü - Beşiktaş maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Beşiktaş lehine verilen penaltı doğru" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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