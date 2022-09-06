Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'a: Aklını başına alsın!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sponsorluk anlaşmasında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Süper Spor Toto Lig'in 5. haftasında oynanan Ankaragücü maçındaki olaylara ve sonrasına değinen Çebi, Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan için "Aklını başına alsın." ifadesini kullandı. İşte o sözler... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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