Son dakika spor haberi: Rizespor Beşiktaş maçının ardından Sergen Yalçın konuştu! "Neyin peşindesiniz?"

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından sert açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, basın toplantısında da bu açıklamalarını sürdürdü. Yalçın, "Hatayspor maçı 1 gün sonraya aldırmadı. Bunun arkasına ne var? Neyin peşindesiniz?" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

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