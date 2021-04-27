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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den olay sözler! "Herkes karşımızda"

Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında 28 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak Beşiktaş, Trabzon'a geldi. Havaalanında taraftarların fotoğraf istediğini geri çevirmeyen başkan Ahmet Nur Çebi, "Taraftarlar bizim için kıymetli. Bir tek onlar kaldı yanımızda, herkes karşımızda. Hatay karşımızda, Rize karşımızda." ifadelerini kullandı.
27.04.2021
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