29 Nisan 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ Rizespor maçı sonrası bomba sözler! "Bize küfür edildi"
Süper Lig'in 38. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldı. Maçın ardından siyah beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ, açıklamalarda bulundu. Kocadağ, "Bize karşı bugün küfürler edildi" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
29.04.2021
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