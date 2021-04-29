Son dakika spor haberi: Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ Rizespor maçı sonrası bomba sözler! "Bize küfür edildi"

Süper Lig'in 38. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldı. Maçın ardından siyah beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ, açıklamalarda bulundu. Kocadağ, "Bize karşı bugün küfürler edildi" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

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