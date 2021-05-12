12 Mayıs 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Canlı yayında flaş iddia! "Vincent Aboubakar'ın Beşiktaş'taki defteri kapandı"
A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Beşiktaş gündemini değerlendirdi. Uzundurukan, siyah beyazlıların golcüsü Vincent Aboubakar ile ilgili, "Bence Aboubakar'ın Beşiktaş'taki defteri kapandı" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
12.05.2021
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