Son dakika spor haberi: Canlı yayında yorumladı! "Beşiktaş'ın Göztepe karşısında..."

A Spor yorumcusu Taner Karaman, Sabah Sporu programında şampiyonluk yarışındaki gidişata dair yorumlarda bulundu. Karaman, "Beşiktaş'ın, kafası rahat bir 90 dakika geçirmesi için Göztepe karşısında en az 3 gol bulması gerekiyor" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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