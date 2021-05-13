13 Mayıs 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Canlı yayında yorumladı! "Beşiktaş'ın Göztepe karşısında..."
A Spor yorumcusu Taner Karaman, Sabah Sporu programında şampiyonluk yarışındaki gidişata dair yorumlarda bulundu. Karaman, "Beşiktaş'ın, kafası rahat bir 90 dakika geçirmesi için Göztepe karşısında en az 3 gol bulması gerekiyor" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
13.05.2021
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