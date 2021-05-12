12 Mayıs 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Canlı yayında açıkladı! Beşiktaş'ta Adem Ljajic Göztepe maçında oynayacak mı?
A Spor muhabiri Sercan Dikme, Beşiktaş'ın Karagümrük maçında sakatlanan yıldızı Adem Ljajic'in son durumuyla ilgili bilgiler verdi. Dikme, "Adem, Göztepe maçında oynamak istiyor. Omzundaki şişlik geçerse Göztepe karşılaşmasında görev alabilir açıklamasında bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
12.05.2021
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