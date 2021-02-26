27 Şubat 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a flaş Salih Uçan iddiası! "Gelirse şaşırmam"
A Spor yorumcularından Serdar Sarıdağ, canlı yayında flaş bir iddiada bulundu. Beşiktaş'ın Salih Uçan'ı kadrosunda isteyebileceğini dile getiren Sarıdağ, "Gelirse şaşırmam" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş transfer haberi (BJK haberleri)
26.02.2021
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