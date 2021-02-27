27 Şubat 2021, Cumartesi
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Mehmet Emin Uluç'tan Beşiktaş yorumu! " Süper Lig'de en zengin hücum varyasyonu olan takım"
Son dakika Beşiktaş haberleri: A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, 'Spor Ajansı' programında Beşiktaş'ın Denizlispor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi. Uluç, " Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'de en zengin hücum varyasyonu olan takım" dedi. (BJK spor haberleri)
27.02.2021
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