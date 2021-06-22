22 Haziran 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan Sergen Yalçın ve Salih Uçan transferi açıklaması!
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile uzun süredir yapılan görüşmeler sonuç verdi. Siyah beyazlı kulüp 48 yaşındaki teknik adam ile anlaşma sağladı. Yapılan resmi duyuruların ardıdan asbaşkan Emre Kocadağ kameraların karşısında geçti. Süreç uzun sürse de olumlu bir sonuç olacağından şüphesi olmadığını söyleyen Kocadağ, "Sergen Hoca'ya hak ettiği anlaşmayı da sunduk. Hocamızla her zaman aramızda sevgi ve saygı ilişkisi vardır. Aksi iddialara taraftarımız prim vermesin" ifadelerini kullandı. Transfer hakkında da soruları yanıtlayan Kocadağ, "Salih Uçan ile prensip anlaşmasına vardık. Önce hocamızla anlaştık sonra transferleri açıklayacağız" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
22.06.2021
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