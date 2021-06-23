23 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika Beşiktaş haberleri: Sergen Yalçın'ın sözleşme süreci neden uzadı? Canlı yayında açıkladı
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş yönetimi, uzun süren görüşmelerin ardından teknik direktör Sergen Yalçın ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Konuyla ilgili Sabah Sporu programına canlı bağlanarak açıklamalarda bulunan A Spor yorumcusu Taner Karaman, sözleşme sürecinin uzamasıyla ilgili "Paranın dışında bazı problemler olmuş gibi gözüküyor ve bu problemlerin bu kadar uzun sürede çözülmesi ayrı bir problem. Olayın iletişim kısmıyla ilgili problemler süreci biraz uzatmış gibi duruyor." dedi. (BJK spor haberi)
23.06.2021
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