22 Haziran 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: Ahmet Nur Çebi, Emre Kocadağ ve Sergen Yalçın arasındaki kritik toplantı başladı!
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği konusunda kritik anlar yaşanıyor. Yapılan görüşmelerde bir türlü olumlu sonuç alınamazken, siyah beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi, asbaşkan Emre Kocadağ ve Sergen Yalçın kritik görüşmede bir araya geldi. Detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme canlı yayında aktardı. | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
22.06.2021
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