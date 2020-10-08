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Hıncal Uluç: Ahmet Nur Çebi elini taşın değil kayanın altına soktu

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Hıncal Uluç ile Başbaşa programında Beşiktaş'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Uluç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile ilgili "Çebi 'Beşiktaş sahipsiz kalmaz' dedi, elini taşın değil kayanın altına soktu." ifadelerini kullandı.
08.10.2020
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