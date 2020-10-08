"Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta Fatih Terim'in Galatasaray'da işi yok"

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Hıncal Uluç ile Başbaşa programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uluç, "Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta, Fatih Terim'in Galatasaray'da işi yok. Bu iki başkan yeterli derecede fiziksel ve moral gücüne sahip olsalar bugün ikisi de gitmişti, gitmeleri gerekir. Siz herhangi bir Avrupa kulübünün teknik direktörünün, kulüp başkanını ya da yönetimini bu kadar açık eleştirip görevine devam ettiğine şahit oldunuz mu?" dedi.

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