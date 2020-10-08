Mehmet Emin Uluç: Bu takımın bu hale gelmesinin sebebi Fikret Orman'dır

Beşiktaş alınan kötü sonuçların ardından bir de gerçekleşmeyen transferlerin ardından eleştiri yağmuruna tutulan Beşiktaş için flaş bir yorum geldi. A Spor'da yayınlanan 'Spor Ajansı' programında konuşan Mehmet emin Uluç flaş bir yorumda bulundu.

ABONE OL