Hasan Arat'tan kupa sözleri! "Beşiktaş'ın DNS'sında var"
Ziraat Türkiye Kupası final maçında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. İşte Hasan Arat'ın açıklamaları...
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