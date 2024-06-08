Ryan Babel Beşiktaş'ın Van Bronckhorst hamlesini değerlendirdi!
Geçtiğimiz sezonlarda Beşiktaş ve Galatasaray forması giyen Ryan Babel, siyah beyazlıların yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'u değerlendirdi. İşte Babel'in A Spor'a yaptığı açıklamalar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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