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Ryan Babel Beşiktaş'ın Van Bronckhorst hamlesini değerlendirdi!

Geçtiğimiz sezonlarda Beşiktaş ve Galatasaray forması giyen Ryan Babel, siyah beyazlıların yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'u değerlendirdi. İşte Babel'in A Spor'a yaptığı açıklamalar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

08 Haziran 2024 | 18:33
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