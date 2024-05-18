Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel'den açıklama! "Jose Mourinho Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor"
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta 2. Başkan Hüseyin Yücel, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Hüseyin Yücel teknik direktör konusunda flaş bir açıklamada bulundu. Yücel, "Jose Mourinho Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor" ifadelerini kullandı.
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