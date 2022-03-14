Galatasaray Beşiktaş derbisi öncesi o isme övgü! "Atiba'nın belgeseli yapılmalı"
Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi gözler iki takımında nasıl bir 11 ile sahaya çıkacağına çevrilirken Atiba'nın oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Siyah-beyazlılarda yaşanan son detayları A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu değerlendirdi. Şahinoğlu, "Atiba'nın futbolu bıraktıktan sonra belgeseli yapılmalı, 39 yaşında ve kendine en iyi bakan futbolcu. Neredeyse her maç Josef ile birlikte en çok koşan futbolcu." dedi.
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